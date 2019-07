Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

"W przypadku utrzymania powyższego stanowiska wobec Verbis Eta w postępowaniu [...] oraz ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym na wynik skonsolidowany Grupy Ciech będą miały wpływ kwoty: 30 775 122 zł z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 898 551,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek" - czytamy w komunikacie.

"W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT, tj. 25 277 408,25 zł została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek" - czytamy dalej.

"Swoje stanowisko spółki zależne opierają między innymi na tym, iż Ciech, CSP, Verbis Eta, Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdzają prawidłowość dokonanych czynności przez spółki zależne lub do których się zastosowały" - stwierdzono w informacji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.