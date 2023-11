USA przeprowadzają punktowe uderzenie w rosyjski gaz. "Sygnał dla sojuszników"

Rujnowany potencjał

– To, co dla Rosji było dobrą wiadomością, jeśli chodzi o gaz i LNG, to to, że Europa się nie zdecydowała na objęcie sankcjami importu płynnego gazu. Były wysyłane sygnały, ale ostatecznie to nie nastąpiło. Niestety za dużo państw jest żywo zainteresowanych wykorzystywaniem tego gazu. Hiszpanie czy Francuzi mają długoterminowe kontrakty – tłumaczy dr Szymon Kardaś. – To się przełożyło na dobre statystyki. W konsekwencji Rosjanie byli drugim dostawcą LNG do Europy po USA – dodaje.