USA wstrzymują wydawanie nowych zgód na eksport LNG. Ważny sygnał

W oświadczeniu na stronie Białego Domu prezydent Biden wskazał, że od pierwszego dnia jego administracja "skierowała Stany Zjednoczone na bezprecedensowy kurs w walce z kryzysem klimatycznym w kraju i za granicą – zapewniając największą inwestycję klimatyczną w historii świata, odblokowując przełomowe odkrycia w zakresie czystej energii, które będą napędzać czystą gospodarkę i tworzyć tysiące miejsc pracy , promując sprawiedliwość środowiskową dla wszystkich i mobilizując światowych przywódców do odejścia od paliw kopalnych, które zagrażają naszej planecie i naszym ludziom".

Szymon Kardaś, ekspert ds. energetyki, senior policy fellow w European Council on Foreign Relations skomentował, że decyzja Białego Domu to świadectwo tego, że kraje, które są liderami eksportu gazowego LNG zaczynają kierować się logiką sprawdzania, czy wszystkie projekty znajdują swoje uzasadnienie ekonomiczne.

USA stały się alternatywą

- Z jednej strony myśleć trzeba o zapewnianiu dostaw na rynek światowy, a z drugiej o spełnianiu celów klimatycznych. USA podchodzą serio do wyzwań klimatycznych, ale też działają rozważnie gospodarczo. Po wybuchu wojny na Ukrainie, Amerykanie okazali się bardzo ważnym partnerem dla tych państw, które chciały znaleźć alternatywę dla rosyjskiego gazu - powiedział Kardaś.

- Nasza analiza pokazuje, że wspólnota zmniejszy swoje zapotrzebowanie na ropę i gaz o jedną trzecią do 2030 r., a gaz może zostać skutecznie wycofany do 2040 r. Cena LNG jest niestabilna i znacznie wyższa niż cena gazu rurociągowego. Europejskie rządy i firmy masowo zwiększają skalę rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, ponieważ jest to najlepszy wybór pod względem ekonomicznym i bezpieczeństwa energetycznego - powiedziała.