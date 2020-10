Usługi Asseco Data Systems przeszły werfikacje MC i są na platformie ZUCH

"Stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji katalog usług chmurowych dla instytucji publicznych to przede wszystkim szansa na szybszą, bezpieczniejszą i skuteczną adopcję nowoczesnych rozwiązań w administracji. Dzięki katalogowi instytucje publiczne będą podnosić swoją efektywność pracy i rozszerzać zakres usług realizowanych za pośrednictwem nowoczesnych technologii. W dłuższej perspektywie powinno to mieć pozytywny wpływ nie tylko na komfort i szybkość realizacji procesów administracyjnych, ale również na efektywność naszej gospodarki. Mając to na uwadze, szczególnie cieszy nas fakt, że jesteśmy częścią tego projektu oraz że w pierwszej odsłonie katalogu pojawiło się aż 39 usług chmurowych oferowanych przez Asseco" - powiedział dyrektor pionu usług cloud i data center w Asseco Data Systems Marcin Lebiecki, cytowany w komunikacie.