Vivid Games spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów dzięki nowym premierom

Jak zapowiedział, plany firmy obejmują co najmniej 20 nowych gier mobilnych, 8 gier na Nintendo Switch oraz 3 duże tytuły na komputery PC (Steam) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W październiku do sprzedaży trafią gry casual - ,,Fly Sky High" oraz ,,Idle Fish Aquarium", w listopadzie - ,,Crash Drivers", ,,Gun Smith Factory", oraz tytuł mid-core ,,Zombie Blast Crew", a w grudniu gry ,,Calm Colors" oraz ,,Gear for Heroes". Gry mobilne trafią obok Apple App Store i Google Play również do kolejnych kanałów, m.in. o Huawei App Gallery, w ramach rozszerzania kanałów dystrybucji gier.