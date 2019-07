Volvo Polska dostarczyło 7 autobusów hybrydowych typu plug-in do Grudziądza

Autobusy Volvo 7900 Electric Hybrid przyjechały do Grudziądza bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie są projektowane i produkowane seryjnie od 2010 roku . Pomieszczą 90 pasażerów, zostały wyposażone m.in. w klimatyzację , system elektronicznej informacji

pasażerskiej, system lokalizacji pojazdu, monitoring wizyjny, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych , bezprzewodowy internet WiFi czy system detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze silnika i komorze niezależnego ogrzewania.

"Cieszymy się, że Grudziądz dołącza do grona miast stawiających na elektromobilność i ekologiczny transport publiczny, a mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnych i przyjaznych środowisku autobusów Volvo. Napęd elektryczno-hybrydowy bardzo dobrze sprawdza się w

ruchu miejskim - dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego pojazdy mogą poruszać się całkowicie bezemisyjnie na wielu odcinkach trasy, a co za tym idzie - zużywają mniej paliwa, emitują mniej zanieczyszczeń, są ciche" - powiedział wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym Marek Gawroński, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że elektryczne hybrydy (plug-in) zużywają o 60% mniej paliwa od autobusów z silnikiem diesla, a emisja dwutlenku węgla zostaje zredukowana o 75 do 90% Dla porównania - tradycyjne hybrydy zużywają ok. 40% mniej paliwa i emitują 40-50% mniej szkodliwych substancji od autobusów spalinowych.

Hybrydy plug-in to jeden z trzech rodzajów zelektryfikowanych autobusów miejskich, które Volvo dostarcza do polskich miast. Tym różnią się od tradycyjnych hybryd, że na większości trasy zasilane są wyłącznie energią elektryczną - niewielki silnik spalinowy pełni jedynie funkcję

pomocniczą. Taki autobus przejechać może w trybie elektrycznym ok. 70% trasy (w zależności od warunków, w jakich się porusza), a doładowanie baterii odbywa się na przystankach końcowych i trwa jedynie trzy do sześciu minut - po tak krótkim czasie autobus

W przypadku hybryd plug-in istnieje ponadto możliwość zaprogramowania, w którym momencie autobus będzie wykorzystywał napęd elektryczny, a w którym spalinowy. System umożliwia dokładne skalkulowanie zapotrzebowania na energię na danej trasie i wgranie do komputera sterującego pracą jednostki napędowej algorytmu, który automatycznie, po odczytaniu danych z GPS, przełączy napęd ze spalinowego na elektryczny w strefach nisko- bądź zeroemisyjnych - np. w okolicach szkół , szpitali czy osiedli mieszkaniowych, podano również.

"Z perspektywy miast to rozwiązanie wydaje się być bardzo interesujące, pozwala na zupełnie inne spojrzenie na kwestie projektowania. Możliwe jest tworzenie stref zeroemisyjnych, wolnych od spalin - elektryczna hybryda ma możliwość przejazdu w pełni elektrycznego w takich strefach. Co więcej - autobus taki może mieć np. przystanek wewnątrz galerii handlowej - gdzie będzie się poruszał wyłącznie przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a więc cicho i bezemisyjnie" - dodał Gawroński.

Grudziądz to kolejne miasto, które zdecydowało się na zelektryfikowane autobusy miejskie Volvo. Hybrydy Volvo kursują dziś na regularnych liniach w Krakowie, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze, Białymstoku, Krośnie, Lesznie, Kędzierzynie-Koźlu i Warszawie. W najbliższym czasie hyrydowe autobusy Volvo trafią jeszcze do Ełku. W sumie Volvo dostarczyło do tej pory ze swojej wrocławskiej fabryki ponad 2 tys. hybryd operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu krajach.