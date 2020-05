W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

"Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Ochrona miejsc pracy i pomoc firmom w utrzymaniu płynności finansowej, to nasze główne cele w obecnej bezprecedensowej sytuacji, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Ich osiągnięciu służą wszystkie instrumenty i rozwiązania przewidziane w kolejnych ustawach, które składają się na tarczę. Istotną rolę w systemie wsparcia odgrywa BGK. Przygotowana przez nas kolejna ustawa z pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje utworzenie w BGK Funduszu Dopłat do Odsetek. Dzięki temu przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mogli zaciągnąć kredyt o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu państwa, oprocentowaniu. To odpowiedź na zwiększone obecnie zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe" - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 pkt proc. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 pkt proc. Kredytów z dopłatami będą udzielać do końca 2020 roku banki komercyjne, które podpiszą umowy z BGK, wskazano również.

Zgodnie z zapowiedziami rządu do zarządzanego przez BGK funduszu w tym roku trafi 296 mln zł, a w przyszłym - ponad 271 mln zł z budżetu państwa.

"Przewidujemy, że powinno to pozwolić na wygenerowania kredytów o wartości ok. 32 mld zł. Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z dopłatą do oprocentowania będzie mógł równolegle zawnioskować o objęcie go gwarancją de minimis. Dla dużych firm będzie możliwość łączenia dopłat z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To bardzo skuteczne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK nie mogłyby ubiegać się o kredyt obrotowy" - podsumowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

