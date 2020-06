W drugiej połowie dnia złoty może się osłabić

Wczoraj wszystkie trzy pary solidarnie ruszyły do góry. W efekcie euro podrożało we wtorek o 3,1 gr, frank o 4,1 gr, a dolar aż o 5 gr. Za tym ruchem do góry, stało zarówno umocnienie dolara wobec koszyka walut (zwłaszcza do euro), ale też przyczyniła się do tego Rada Polityki Pieniężnej. Dokładnie to zawarta w komunikacie po wczorajszym posiedzeniu sugestia, że Rada nie jest zadowolona ze zbyt mocnego jej zdaniem złotego. Zostało to zwarte w zdaniu, że "tempo ożywienia gospodarczego może być (...) ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP".