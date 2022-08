W Europie wielka mobilizacja. Brytyjczycy uruchomią największy magazyn gazu

Znajdujący się na Morzu Północnym, niespełna 30 km od wybrzeża Yorkshire magazyn Rough od pięciu lat nie jest używany do gromadzenia gazu, bo jak wyjaśniał jego właściciel, firma Centrica, obiekt osiągnął kres przewidzianego okresu eksploatacji. Jednak wobec obaw o niedobór gazu w Europie zimą minister biznesu Kwasi Kwarteng zwrócił się do firmy, aby przywróciła go do działania.

Na Wyspach otwierają stary magazyn

Przed wycofaniem z użytkowania Rough mieścił ok. 3,4 mld metrów sześc. gazu ziemnego, co stanowiło ok. 70 proc. pojemności magazynowej Wielkiej Brytanii i pozwalało na zaspokojenie jej zimowego zapotrzebowania przez 10 dni. Dodatkowo wewnątrz przechowywane było ok. 5 mld metrów sześc. gazu buforowego, którego zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia.

Jednak jako, że Rough zostanie przywrócony do użytkowania etapami, ilość zapasów tam zgromadzonych będzie znacznie mniejsza. Według firmy, możliwe będzie zgromadzenie ok. 800 mln metrów sześc. na tę zimę i 1,7 mld na następną. Ale to nadal będzie znaczny wzrost brytyjskich zapasów gazu, które obecnie łącznie wynoszą tylko 1,6 mld metrów sześciennych.

Do rozpoczęcia ponownego gromadzenia gazu w Rough potrzebne jest jeszcze załatwienie kilku formalności, w tym zawarcie porozumienia między Centricą a brytyjskim rządem w sprawie wsparcia państwa, ale nie będą one problemem, i jak przekazała firma, jest ona gotowa, by zacząć napełnianie magazynu na początku września.

Unia szykuje się na ciężką zimę

Nie tylko Wielka Brytania przygotowuje się na ciężką zimę. Do 1 listopada 2022 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zapełnić magazyny gazu do poziomu co najmniej 80 proc. Następnie powinny dążyć do 85-procentowego zapełnienia — zakłada przyjęte przez UE rozporządzenie. W kolejnych latach minimalny próg wyniesie 90 proc.

To reakcja na agresję Rosji wobec Ukrainy i ograniczania przez Moskwę dostaw surowców energetycznych, co zagroziło bezpieczeństwu państw UE.

Co ważne magazyny gazu od teraz są traktowane jako infrastruktura krytyczna. Wszyscy operatorzy zatem będą musieli przejść obowiązkową certyfikację, aby uniknąć ryzyka ingerencji z zewnątrz.

