W. Hann został powołany na wiceprezesa i do kierowania pracami zarządu BOŚ Banku

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz powierzyła Wojciechowi Hannowi kierowanie pracami zarządu banku do dnia wejścia w życie uchwały RN o powołaniu go na prezesa zarządu, co czego konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał BOŚ Bank.