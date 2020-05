W konkursie o godło 'Teraz Polska' ogłoszono 53 nominacje

Spektrum nominowanych jest szerokie: od produktów spożywczych, budowlanych, wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych, poprzez roboty, programy, aplikacje, fotowoltaikę, aż do usług handlowych, transportowych, medycznych, finansowych. Wśród nominowanych są oferty zarówno skierowane do szerokiego odbiorcy, jak i bardzo specjalistyczne, jak chociażby dystrybucja energii dla kolei czy tankowanie statków paliwem LNG, podano w materiale.

"Konkurs 'Teraz Polska' istnieje od 30 lat. Powołany został u progu transformacji ustrojowej 1989 roku, aby wspierać polską przedsiębiorczość oraz zachęcać konsumentów do zakupu polskich produktów w dobie zalewu rynku zagranicznymi towarami. Przez lata biało-czerwone Godło 'Teraz Polska' stało się synonimem najwyższej polskiej jakości i wzbudza zaufanie zarówno klientów, jak i przedsiębiorców. Dziś po raz 30. ogłaszamy nominacje do Godła 'Teraz Polska'. Jest to wyjątkowa edycja Konkursu. Niestety, nie tylko z powodu jubileuszu, ale także pandemii koronawirusa, z którą przyszło się zmierzyć nam wszystkim" - powiedział prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył, cytowany w komunikacie.