Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów 

Idea Bank uruchomił 23 marca wakacje kredytowe, w ramach których klienci mogą nawet pół roku nie spłacać rat kapitałowych, tylko należne odsetki od kredytów. Akcja dotyczy kredytów ratalnych oraz odnawialnych linii kredytowych. Wakacje objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podano.

"Epidemia koronawirusa to czas ciężkiej próby dla całej polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon naszych klientów. Staramy się realnie im pomóc zdejmując z nich część obciążeń finansowych. O tym, że jest to działanie oczekiwane przez naszych klientów świadczy m.in. popularność wakacji kredytowych, które wprowadziliśmy na rynek jako jedni z pierwszych w Polsce. Poza tym, mimo stanu epidemii dbamy o to, aby wszystkie oddziały naszego banku były cały czas otwarte. Można w nich w bezpieczny sposób uzyskać pomoc konsultantów m.in. w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania. Tak rozumiemy naszą misję wspierania przedsiębiorców" - powiedział dyrektor departamentu marketingu i produktów w Idea Banku Michał Ślusarek, cytowany w komunikacie.