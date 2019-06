Walne zgromadzenie Robyg zdecydowało o 0,38 zł dywidendy na akcję za 2018

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. Wcześniej Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, skupił 100% akcji Robyg w wezwaniu i poprzez przymusowy wykup. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.