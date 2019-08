Warimpex sfinalizował przejęcie 35% udziałów w Airportcity St. Petersburg

"Wszystkie warunki niezbędne do zamknięcia transakcji, w szczególności uzyskanie zgody rosyjskiego urzędu antymonopolowego, zostały już spełnione i cała operacja została skutecznie zakończona w dniu 12 sierpnia. Warimpex posiada w tej chwili 90% udziałów w spółce projektowej Avielen, która zajmuje się rozwojem i prowadzeniem kompleksu nieruchomości Airportcity St. Petersburg. Cena sprzedaży nie została podana do wiadomości" - czytamy w komunikacie.

"Warimpex realizuje strategię budowania zasobów posiadanych nieruchomości i umacniania źródeł przychodów. Objęcie kolejnych udziałów w Avielen to dowód naszego przywiązania do projektu Airportcity St. Petersburg, który jest atrakcyjnie zlokalizowany i ma ogromny potencjał w zakresie realizacji kolejnych inwestycji" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

"Obok czterogwiazdkowego hotelu marki Crowne Plaza powstały tam trzy nowoczesne biurowce obejmujące łącznie ok. 31 000 m2 powierzchni do wynajęcia. Oba w całości wynajęte wieżowce 'Jupiter 1' i 'Jupiter 2', powstałe w ramach pierwszej fazy budowy, o powierzchni ok. 16 800 m2, zostały sprzedane w 2015 r. Trzeci wieżowiec 'Zeppelin' powstały w drugiej fazie budowy, oferujący ok. 15 600 m2 powierzchni, jest w pełni wynajęty. Na terenie Airportcity St. Petersburg znajdują się ponadto działki rezerwowe pod ok. 150 000 m2 powierzchni biurowych" - podsumowano.