Warta sprzedała biurowiec w stolicy w ramach 'sale&leaseback'

"Warta, w ramach konsolidacji przeniesie wszystkie swoje stołeczne biura do nowej siedziby przy Rondzie Daszyńskiego do 2021 roku. Projekt sprzedaży budynku należącego do TUiR Warta oraz sam proces konsolidacji i przeprowadzki do nowego biura to doskonały przykład nowego trendu na rynku nieruchomości, tzw. sale&leaseback. Agencja doradcza CBRE, która brała udział w procesie negocjacyjnym, zaproponowała rozwiązanie, które polega na sprzedaży biurowca z najmem zwrotnym. Dzięki tej umowie, Warta przez 3 lata pozostaje w budynku, a nowy inwestor ma czas na przygotowanie projektu nowej inwestycji i wszelkich niezbędnych pozwoleń" - czytamy w komunikacie.

"Przeprowadzona sprzedaż biurowca zlokalizowanego przy Alejach Jerozolimskich 133a, to kolejna już transakcja dotycząca projektów nieruchomościowych, jakie Warta przeprowadziła w ostatnim czasie. W czerwcu tego roku Warta podpisała umowę dotyczącą wynajmu niemal 20 tys. m2 w biurowcu Warsaw Unit. To jedna z największych umów najmu podpisanych w ostatnich latach na stołecznym rynku biurowym. Dzięki niej już w 2021 roku Warta przeprowadzi się do budynku o najwyższym standardzie biurowym na rynku, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej wykorzystać potencjał drzemiący w zespole" - powiedział rzecznik prasowy Warty Dawid Korszeń, cytowany w komunikacie.

Ustalenia obu stron dają nowemu inwestorowi możliwość zmiany funkcji budynku bez konieczności jego wyburzania. Przykład ten obrazuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne, które podyktowane są coraz mniejszą dostępnością terenów pod nowe projekty. Dzięki transakcjom typu "sale&leaseback" przedsiębiorcy śmielej wchodzą w tego typu rozwiązania i odważniej podchodzą do przebudowy i adaptacji starych budynków do nowych funkcji, stwierdzono w informacji.

"Wyłonienie nowego nabywcy budynku przy Al. Jerozolimskich 133a było procesem niezwykle złożonym i czasochłonnym. Tym bardziej cieszy nas fakt, że udało się pogodzić interesy naszego klienta, który zagwarantował sobie pozostanie w biurze do czasu przeprowadzki do nowego budynku oraz inwestora, który do czasu uzyskania stosownych pozwoleń ma zapewnione stabilne przychody z najmu nieruchomości" - powiedział zastępca dyrektora działu gruntów inwestycyjnych i inwestycji alternatywnych, CBRE Paweł Nowak, cytowany w komunikacie.

