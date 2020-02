Warta we współpracy z Carrot wprowadza nowy model likwidacji szkód całkowitych

"Najważniejsze jest dla nas zapewnienie kompleksowej usługi, poprzez wyręczenie klienta we wszystkich czynnościach związanych ze sprzedażą wraku. W tym modelu to my wykonujemy wszelkie działania za sprzedającego i załatwiamy formalności. Posiadamy rozbudowaną infrastrukturę w zakresie transportu i logistyki, a dzięki naszej platformie aukcyjnej mamy dostęp do obszernego grona potencjalnych kupujących. Naszą ofertą zainteresowani są właściciele warsztatów lub osoby handlujące częściami do samochodów. Szeroka baza klientów pozwala nam szybciej, sprawniej i efektywniej sprzedać wrak, niż gdyby miał to zrobić sam poszkodowany w wypadku. W stosunku do starego modelu likwidacji szkód całkowitych nowe rozwiązanie jest korzystne dla każdej ze stron, ale przede wszystkim jest ogromnym ułatwieniem dla klienta" - stwierdził współzałożyciel i prezes Carrot Jarosław Czułek.