Wirtualna Polska Holding podsumowuje kwartał. Efekty? Wzrosty, wzrosty i jeszcze raz wzrosty

Wzrosty, wzrosty i jeszcze raz wzrosty. Tak można podsumować ostatni kwartał Wirtualnej Polski. To był rekordowy czas dla spółki.

Aż o 72,5 proc. wzrósł rok do roku zysk w pierwszym kwartale 2019. Jednocześnie dynamicznie rosły przychody - przekroczyły poziom 150 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv wzrosły rok do roku o jedną trzecią - o 33 proc.

Pierwszy kwartał 2019 roku to również rekordowy wzrost zysku WP, który wyniósł w sumie 14,3 mln zł. Wzrost wynosi zatem rekordowe 72 proc. W analogicznym okresie 2018 roku zysk po opodatkowaniu wynosił 8,3 mln zł.

Mówiąc inaczej: każdego dnia - z pierwszych trzech miesięcy roku - przychody Wirtualna Polska Holding rosły średnio o półtora miliona złotych. Zysk z kolei podnosił się co miesiąc o ponad cztery i pół miliona złotych. Efekt? Wysokie, dwucyfrowe wzrosty i stabilna pozycja biznesowa.

Urosła również liczba użytkowników, którzy korzystają z serwisów WPH. To już ponad 22,5 mln polskich internautów.

Rekordowe wyniki

- To był fantastyczny kwartał. Przychody osiągnęły poziom 152 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 113 mln zł - zaznacza Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding.

- Połowę przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale roku wygenerowały podmioty, których jeszcze pięć lat temu nie było w grupie. Po raz pierwszy w historii wpływy ze spółek e-commerce zrównały się z wpływami segmentu mediowego. Jeszcze dwa lata temu stanowiły około 41 proc. przychodów. Dziś to połowa. Rozwijamy biznes w dwóch obszarach, a sam model biznesowy mocno ewoluował i wciąż ewoluuje - tłumaczy Jacek Świderski.

Konsekwentnie, kwartał za kwartałem, spada również zadłużenie. Nie ma za to wskaźników finansowych, które nie byłby na plusie. Spółka osiągnęła najlepszy wynik od dwóch lat. - Nieustannie rośniemy. Czasami szybciej, czasami wolniej, ale wciąż powiększamy działalność - zaznacza prezes Świderski.

Coraz silniejszą pozycję w grupie pod względem przychodów mają firmy z segmentu e-commerce. Prezes Jacek Świderski od dawna swój biznes określa mianem "handlowo-mediowego dwumasztowca". W tej chwili oba maszyn są identycznie duże.

Wiceprezes WP Elżbieta Bujniewicz-Belka podsumowując wyniki finansowe podkreślała, że wzrosty spółki wynikają nie tylko z przejęć. To również efekt zmian organizacyjnych.

E-commerce rośnie

Liderem wzrostu wśród spółek jest Extradom. Serwis oferuje ponad 18 tys. projektów domów z czołowych polskich pracowni architektonicznych. Użytkownicy mają zapewniony szeroki wybór i profesjonalne doradztwo w trakcie procesu kupowania projektu. Firma działa od 2000 roku, w grupie Wirtualna Polska Holding jest od października ubiegłego roku.

Jak wskazuje prezes Świderski, w tym wypadku kluczem do blisko 40 proc. wzrostu sprzedaży projektów były delikatne zmiany organizacyjne. Pomogło wykorzystanie wiedzy i praktyk spółki Wakacje.pl.

Istotną role w wypracowaniu dobrych wyników miał również serwis finansowy Totalmoney oraz duet z branży turystycznej Nocowanie oraz Holiday. Od kilku kwartał firma rozwija możliwości techniczne serwisów noclegowych i podnosi rentowność spółek. Jeszcze trzy lata temu Nocowanie było wyłącznie serwisem ogłoszeniowym. W tej chwili umożliwia pełną komunikację pomiędzy podróżującym a oferującym nocleg oraz pozwala na pobieranie opłat od turystów. Roczny abonament w ciągu dwóch lat wzrósł z 400 do 1000 zł.

Jak podkreśla prezes Świderski, serwis wciąż jest daleki od kwot, które od użytkowników i hoteli pobiera na przykład Booking.com, czyli lider tego segmentu w polskiej sieci. - Mamy wciąż przestrzeń do uwalniania wartości finansowej, choć staramy się najpierw podnosić funkcjonalność, a później podnosić rentowność - tłumaczy.

Prezes Jacek Świderski podczas konferencji wynikowej przyznał, że Wirtualna Polska Holding myśli nad akwizycjami za granicą. - Pierwsza akwizycja musi być doskonale dobrana. Szukamy firm, które wykazują dobre zrozumienie rynku, które działają w podobnym obszarze. Nie szukamy nowości i zupełnie nowego otwarcia - tłumaczy. Świderski nie zdradzał kierunków, nie mówił o już prowadzonych rozmowach.

Plany akwizycyjne nie odnoszą się za to do biznesu medialnego. Prezes Świderski podkreślał również, że żadna część biznesu WPH nie jest na sprzedaż. Powód jest prozaiczny. Wszystkie sektory notują wzrosty i przynoszą grupie zysk.

Lepsza widoczność reklam

Jak zaznaczał prezes WPH, w biznesie medialnym również wiele się dzieje. Mowa głównie w segmencie reklamy internetowej. Zyskuje Wirtualna Polska, traci za to nieznacznie Google i Facebook. Amerykańscy giganci nie są na minusie, ale nie mają już takiego dostępu do reklamowego tortu jak w ubiegłych latach.

- Odzyskujemy pole gry. Do tej pory Google i Facebook zabierały ponad 80 proc. wzrostu polskiej reklamy w ciągu roku. Dziś to tylko 60 proc. i wierzymy w to, że dobra praca Wirtualnej Polski przyczynia się do takiej rzeczy. Od roku czujemy wzrosty w części mediowej i reklamowej - tłumaczy Świderski.

W przypadku Wirtualna Polska Media kluczowe było poprawienie widoczności reklam - co nie przekłada się na ich większą liczbę. Jak podkreślał prezes Jacek Świderski, wskaźniki widoczności reklam są zdecydowanie wyższe niż u bezpośrednich konkurentów. To pokłosie na przykład wieloletniego rozwijania narzędzi do analizy danych.

- Osiągnęliśmy wskaźnik widoczności reklamy na poziomie 70 proc. To zdecydowanie więcej niż średnia dla Polski, Europy czy nawet Austrii, gdzie ten wskaźnik był do tej pory najwyższy. Viewability to więc nasz wyróżnik i motor dalszych wzrostów - tłumaczy prezes.

Nowość na rynku reklamy

Jako pierwsza w Polsce WP wprowadziła technologię DAI (Dynamic Ad Insertion), która polega na zastąpieniu bloku w telewizji linearnej, reklamą wideo online. DAI z powodzeniem wdrożono w usłudze WP Pilot, na razie na kanale Telewizja WP.

Każdy oglądający telewizję WP poprzez usługę WP Pilot widzi zupełnie inną reklamę podczas trwania standardowego bloku reklamowego. Co to zmienia? Po pierwsze, żaden użytkownik nie będzie w kółko widział tego samego spotu. Dziś zdarza się, że jedna reklama jest wyświetlana oglądającemu nawet kilkaset razy. Po drugie, zmiana pozwala lepiej adresować ofertę dla reklamodawców. Docierają dokładnie do potencjalnie zainteresowanego użytkownika.

- To technologia z powodzeniem stosowana w krajach Europy zachodniej. W USA udział przykrywanych reklam urósł z 0,6 do 3 proc. w 2019 roku. Dziś taka reklama dociera do 50 mln gospodarstw domowych. Trend rynkowy jestem zatem oczywisty. Wirtualna Polska chce go wyznaczać i kontynuować w Polsce - zaznacza Jacek Świderski.

- Dosłownie kilka dni temu mieliśmy pierwszą premierę materiału nie w telewizji, tylko na YouTube. Mowa oczywiście o filmie "Tylko nie mów nikomu", który pokazaliśmy również w Telewizji WP. Premiera w sieci, a nie telewizji, jeszcze 2-3 lata temu wydawała się nie do pomyślenia. Nawyki się jednak zmieniają, a telewizje nie mogą być głuche na to, jak użytkownicy chcą konsumować ich treści - podkreśla.

- Nasz udział w rynku telewizyjnym urośnie choćby dzięki zwiększeniu zasięgów technicznych. One rosną średnio o 1 punkt procentowy w każdym miesiącu. Dziś mamy zasięg powyżej 60 proc. A z każdym dodatkowym ułamkiem procenta oglądalności, przychody skaczą. Lewar jest tu naprawdę duży - wyjaśnia.

Wirtualna Polska to grupa spółek działających w mediach i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego - Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, WP abcZdrowie oraz dobreprogramy.pl.

W branży e-commerce WP działa w obszarze turystyki (Wakacje.pl, Nocowanie.pl i eHoliday.pl), mody (Domodi.pl i Allani.pl), urządzania wnętrz (Homebook.pl) i projektowania domów (Extradom.pl) oraz usług finansowych (TotalMoney.pl).

