Work Service ma przedwstępną umowę zbycia Antal za ok. 11,64 mln zł

"Na podstawie umowy, emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 27 917 udziałów spółki o wartości nominalnej 500 zł, stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Cena sprzedaży akcji emitenta została ustalona na 5 300 000 zł" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie, w ramach transakcji oraz w ramach spełnienia jednego z warunków zawieszających umowy, w dniu 19 grudnia 2019 roku sprzedający zawarł z kupującym umowę sprzedaży należącego do sprzedającego znaku towarowego dotyczącego spółki: Antal the value of specialized talents. Cena sprzedaży tego znaku towarowego wynosi 5 100 000 zł netto (6 273 000 zł brutto)" - czytamy dalej.