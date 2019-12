Work Service ma umowę zbycia Antal na rzecz Książek Holding za ok. 11,64 mln zł

"Na podstawie umowy, emitent sprzedał kupującemu, a kupujący nabył wszystkie posiadane przez Emitenta 27 917 udziałów spółki o wartości nominalnej 500 złotych, stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Cena sprzedaży udziałów została ustalona na 5 300 000 zł. Cena sprzedaży częściowo wpłynie na rachunek emitenta, a częściowo zostanie bezpośrednio przekazana na spłatę innych (niż bankowe) zobowiązań. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu. Emitent, również w nawiązaniu do raportu 88/2019, informuje, że w ramach zamykania transakcji sprzedaży udziałów, doszło do zapłaty ceny za znak towarowy Antal the value of specialized talents w wysokości 5 100 000 zł + VAT oraz do spłaty emitentowi zobowiązań wewnątrzgrupowych w kwocie ok. 1 240 000 zł" - czytamy w komunikacie.