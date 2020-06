Work Service miał 117,28 mln zł straty netto, 15,8 mln zł straty EBIT w 2019 r.

"Z biegiem kolejnych miesięcy 2019 roku okazało się, że grupa stoi w obliczu kryzysu zaufania, nie tylko wśród swoich obecnych czy potencjalnych klientów, ale także wśród zróżnicowanego grona instytucji czy inwestorów. Potencjalni zainteresowani zagranicznymi spółkami próbowali wykorzystać wymuszony charakter dezinwestycji. Potencjalni klienci lub nowe instytucje finansowe dostrzegali natomiast niezakończoną historię procesu restrukturyzacji, który miał trwać aż do czasu pełnego zamknięcia transakcji (głównie węgierskiej, która miała spłacić polskie banki) oraz identyfikowali bieżące ryzyka płynności. Na przełomie 2018 i 2019 r. w Europie Środkowej zaczęliśmy także odczuwać pierwsze symptomy spowolnienia w sektorze motoryzacyjnym. To wszystko powodowało w trakcie 2019 r. obniżanie skali operacji w Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji, co zmusiło zarząd do dalszych działań restrukturyzacyjnych w obszarze redukcji kosztów pośrednich obsługi biznesu. Oczekiwany skutek restrukturyzacyjny (sprzedaż biznesów

węgierskich, czeskich i słowackich) nie został ani w 2019 roku, ani do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnięty, a głęboka redukcja kosztów w polskich i niemieckich podmiotach tylko częściowo adresowała problemy spadku sprzedaży. W konsekwencji cele budżetowe na 2019 roku nie zostały osiągnięte i m.in. musieliśmy w styczniu 2020 r. wystąpić o zawarcie nowych układów ratalnych z ZUS" - napisała prezes Iwona Szmitkowska w liście do akcjonariuszy.