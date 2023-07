Wrze w Afryce. Wstrzymano eksport złota i uranu do Francji, wagnerowcy wchodzą do gry

Pucz w Nigrze doprowadził do wrzenia w Afryce Środkowej. Teraz kraj wstrzymuje eksport uranu i złota do Francji, która stanęła przed wielkim wyzwaniem. Dla Paryża to niezastąpione surowce, a do gry może wejść Grupa Wagnera. Zwolennicy puczu popierają Rosję.