Wskaźnik koniunkt. w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do -11,6 pkt w VIII

"Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 0,3 pkt, do poziomu -11,6 pkt. Jest on niższy od wartości sprzed roku o 2,6 pkt. Wzrost wartości wskaźnika odnotowano tylko dla firm prywatnych. Przedsiębiorstwa publiczne informują o pogorszeniu się koniunktury. Zmniejszyły się wielkości produkcji i zamówień (ogółem i eksportowych). Maleją zapasy. Przedsiębiorstwa informują o spadku poziomu cen wyrobów gotowych. Zwiększyło się zatrudnienie, ale tylko w sektorze prywatnym. Nieznacznie poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Najniższą wartość (-51,8 pkt) w tym badaniu, tak jak w poprzednich, przyjęło saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną kondycję gospodarki polskiej. Wskazuje to na utrzymujący się pesymizm producentów. Salda prognostyczne mają wartości ujemne i wyższe niż salda diagnostyczne" - czytamy w komunikacie.