Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 5,3 pkt we wrześniu

"Wrześniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł nieznaczne wzmocnienie głównego wskaźnika badania, który osiągnął poziom 5,3 pkt. Poziom ten jest znacząco niższy od ponad 20 punktowej średniej osiąganej przed okresem pandemii. W najnowszym pomiarze koniunktury spadki zanotowały wskaźniki odnoszące się do kredytów konsumpcyjnych, z drugiej strony wzrost indeksów charakteryzowały produkty kredytowe skierowane do przedsiębiorstw. Pozytywnie należy odnieść się do makroekonomicznych prognoz sześciomiesięcznych. Wśród nich poziom prognoz bankowców dotyczących sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju zanotowały blisko 10-punktowe zwyżki. W czołówce zagrożeń dla polskiego systemu bankowego bankowcy wskazali niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną na świecie, wpływ polityki na funkcjonowanie banków, obniżenie stóp procentowych i zmienność prawa" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.