"Wspaniała Siódemka" traci. Czy to koniec dominacji gigantów technologicznych?

Głównym powodem wyprzedaży są narastające obawy dotyczące stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Komentarze prezydenta Donalda Trumpa o wejściu kraju w "okres przejściowy" oraz jego niechęć do wykluczenia możliwości recesji znacząco zwiększyły niepokój wśród uczestników rynku. Nieprzewidywalna polityka celna oraz niejednoznaczne sygnały ze strony administracji dotyczące wzrostu gospodarczego doprowadziły do szerokiej wyprzedaży na rynku.

Tesla i Nvidia – największe ofiary wyprzedaży

Dramatyczny spadek wartości Tesli jest bezpośrednio związany z rozczarowującymi prognozami sprzedaży i obawami dotyczącymi dostaw. Analitycy obniżyli oczekiwania dotyczące dostaw pojazdów Tesli w pierwszym kwartale 2025 roku o 16 proc. , podkreślając słabszy popyt na kluczowych rynkach. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w Chinach, gdzie sprzedaż pojazdów spadła w lutym o prawie 50 proc. W Niemczech liczba rejestracji zmniejszyła się o około 70 proc., co jasno wskazuje na trudności firmy w utrzymaniu udziału w rynku.

Zaangażowanie Elona Muska w amerykańską politykę również odegrało znaczącą rolę w zmienności ceny akcji Tesli. Jego rola doradcza w administracji Trumpa oraz często kontrowersyjne wypowiedzi publiczne wywołały negatywne reakcje na niektórych rynkach, wpływając zarówno na nastroje konsumentów, jak i na poziom sprzedaży. Przy obecnym spadku akcji o ponad 50 proc. w stosunku do szczytu, pojawiają się realne obawy, czy narracja wzrostu Tesli nie traci na sile.

Nvidia, która rozkwitła dzięki boomowi na sztuczną inteligencję, również stoi w obliczu trudnej rzeczywistości rynkowej. Spółka straciła prawie jedną trzecią swojej wartości od momentu osiągnięcia szczytu na początku tego roku . Mimo że Nvidia pozostaje liderem w branży półprzewodników, nastroje inwestorów pogorszyły się w związku z rosnącą konkurencją ze strony tańszych chińskich rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Potencjalne ograniczenia eksportu zaawansowanych chipów do Chin dodatkowo przyćmiły perspektywy wzrostu firmy.

Pomimo tych wyzwań, niektórzy analitycy rynkowi dostrzegają pozytywne aspekty sytuacji. Jacob Falkencrone z Saxo Banku zauważa, że "wycena Nvidii, która kiedyś wydawała się zawyżona, jest teraz na bardziej rozsądnym poziomie". Wskaźnik ceny do zysku znacznie spadł, a podstawowa działalność firmy pozostaje silna . Jeśli Nvidia zdoła utrzymać pozycję lidera na rynku, obecny okres niepewności może stanowić rzadką okazję do zakupu dla inwestorów długoterminowych.

Jak powinni reagować inwestorzy?

Według analityków, szerszy rynek może doświadczać "sfabrykowanej korekty", w której czynniki zewnętrzne – takie jak retoryka polityczna i niepewność celna – powodują tymczasowe zmiany na rynku. Dla inwestorów z długoterminową perspektywą obecna sytuacja może być raczej okazją niż powodem do paniki.

Falkencrone podkreśla, że paniczna sprzedaż w okresie dekoniunktury często prowadzi do późniejszego żalu. Historia rynku pokazuje, że najlepsze dni ożywienia zazwyczaj następują po najgorszych dniach spadków. Sprzedaż w obecnym momencie może oznaczać zaksięgowanie strat i przegapienie przyszłego odbicia. Zamiast tego, może to być dobry czas na poszukiwanie okazji do zakupu silnych spółek, które są obecnie notowane z dyskontem.