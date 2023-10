Wybory mogą wywołać poruszenie na giełdzie. Roi się na niej od państwowych gigantów

Wybory wpłyną na giełdę. Trzy scenariusze

Eksperci, z którymi rozmawiał portal, wskazują trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze powyborcze. Pierwszy to wygrana obecnej partii rządzącej, drugi to zwycięstwo opozycji i zmiana władzy, a trzeci to sytuacja, w której pięć ugrupowań nie będzie w stanie utworzyć rządu. Ten ostatni scenariusz, który zwiększa ryzyko kolejnych wyborów na wiosnę 2024 roku, byłby najgorszy dla rynku finansowego, który nie lubi niepewności. Potwierdzają to eksperci od rynku finansowego z którymi rozmawialiśmy.