Wybory w USA. Realizuje się najgorszy rynkowy scenariusz

Bardzo bliski wynik obu kandydatów oznacza, że ostatecznego rezultatu wyborów nie poznamy jeszcze przez kilka dni, co zwiększy rynkową niepewność. Z punktu widzenia rynków, zwłaszcza akcji, jest to zła wiadomość właśnie ze względu na niepewność. Ze strony Donalda Trumpa płyną też pierwsze sygnały ewentualnego podważania wyników. Wskazywał on, że "Demokraci próbują ukraść wybory".