Donald Trump bliżej wygranej w USA. Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Choć przed wyborami faworytem był Joe Biden, to po spływających w nocy z wtorku na środę wynikach może się wydawać, że to jednak Donald Trump może liczyć na reelekcję.

Tuż przed 8 rano co prawda Biden mógł już zapisać sobie 223 głosy elektorskie (do wygranej potrzeba ich 270), ale wciąż nie spłynęły wyniki ze stanów, w których większe szansę na zwycięstwo ma Donald Trump. W efekcie to właśnie urzędujący prezydent jest faworytem bukmacherów.