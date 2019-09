Wyniki Wieltonu w górę. Polska firma w ścisłej światowej czołówce

"W najnowszym rankingu największych producentów naczep i przyczep magazynu Global Trailer, w którym uwzględniono wolumen produkcji za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, Grupa Wielton zajęła ósme miejsce na świecie i trzecie w Europie" - podaje Wielton w raporcie półrocznym.

Inwestował we Francji, a niecały rok temu w Wielkiej Brytanii, przejmując znane na świecie marki. Przyczepy i naczepy ze znakami handlowymi: Fruehauf, Langendorf, Viberti, Cardi oraz Lawrence David to już dzieło polskiej firmy. Ponad 80 proc. przychodów Wieltonu pochodzi z eksportu. Wielton ma już 600 centrów serwisowych w 28 krajach.

Przychody w drugim kwartale doszły do 686 mln zł i były najwyższe w historii Wieltonu. Zyski wyniosły 20,7 mln zł i były trzecie najwyższe w historii. Do tego są o 13 proc. wyższe od zebranych przez PAP prognoz analityków i 12 proc. wyższe rok do roku. Akcje spółki idą w środę w górę o prawie 6 proc.