XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka.