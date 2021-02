Żabka rozpoczęła budowę zautomatyzowanego centrum logistycznego pod Warszawą

"Centrum Logistyczne k. Radzymina pod Warszawą o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2 będzie największym i najnowocześniejszym obiektem w naszej infrastrukturze. Magazyn będzie zautomatyzowany, a jednocześnie efektywny energetycznie, by do minimum zredukować oddziaływanie na środowisko naturalne. Centrum ma stanowić dla naszej sieci strategiczne znaczenie, dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym projekcie również jako inwestor, by zapewnić najwyższy możliwy standard wykonania, który przez długie lata będzie służyć Żabce jako najemcy" - powiedział prezes Żabka Polska Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.