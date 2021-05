Zamknięcie kopalni w Turowie. Prezes PGE: Decyzja TSUE to zwykły szantaż

- Kopalnia Węgla Brunatnego Turów posiada ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi i będzie prowadzić wydobycie. Decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050.

W lutym Czechy złożyły pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego Turów. Decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia w tej kopalni to środek tymczasowy do czasu wyroku. Wydając ją, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech.