Zapowiada się spokojna środa dla złotego

O godzinie 09:08 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,4475 zł, pozostając blisko wczorajszego zamknięcia, gdy euro podrożało o ponad 2 gr. Stabilny pozostawał również szwajcarski frank, po wtorkowym wzroście notowań CHF/PLN o 3,3 gr. Dziś kurs CHF/PLN kształtował się na poziomie 4,1310 zł. Za dolara trzeba było natomiast zapłacić 3,9190 zł, czyli praktycznie tyle samo co dzień wcześniej.

Środa jest ostatnim dniem aktywnego handlu na krajowym rynku walutowym, przed jutrzejszym świętem w Polsce (Boże Ciało), co w praktyce będzie równoznaczne z długim weekendem w przypadku polskich aktywów. To w sposób automatyczny będzie ograniczało zmienność na złotym, ograniczając ją do naśladowania zmian kursu EUR/USD.