Zarząd Dom Development uchwalił emisję łacznie 180 tys. nowych akcji bez pp

Spółka podała, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że obecna emisja akcji serii AC jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu IV tj. Małgorzaty Kolarskiej, natomiast obecna emisja akcji serii AD jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu V tj. Mikołaja Konopki, oraz do uczestnika Programu VI tj. Marcina Drobka oraz w celu umożliwienia im wykonania ich praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych.