Zarząd PKN Orlen poinformował we wtorek, że zarekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 427,7 mln zł, o oznacza 1 zł na akcję. Zgodnie z decyzją zarządu z 18 marca, spółka miała przeznaczyć na ten cel 1,28 mld zł, co oznaczało 3 zł na akcję.

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek popytu na ropę naftową, a co za tym idzie, również spadek ceny surowca. Dla PKN Orlen oznacza to jednak również gorsze wyniki. We wtorek spółka poinformowała, że zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość swoich aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen. Szacuje ich spadek na około 2,5 mld zł. Kwota ta obniży wyniki za pierwszy kwartał. Na środę zaplanowana jest publikacja raportu finansowego PKN.