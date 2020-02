Zarządca Grupy Piotr i Paweł pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe

"Inne propozycje układowe zwiększające poziom spłaty, nawet rozłożone w czasie, zarządca będzie opiniował negatywnie - ponieważ nie będą możliwe do realizacji i sfinansowania. Potwierdzone to zostało niezależną analizą ekonomiczną prezentującą brak możliwości realizacji układu bez wsparcia zewnętrznego, którego kwota na ten cel została zamrożona i nie jest możliwa do zmiany. Mając to na uwadze zarządca sygnalizuje, że inna treść propozycji układowych, obciążająca spółki w wyższym stopniu - jeśli zostaną złożone przez uprawnione podmioty - zostanie przez niego zaopiniowana negatywnie" - powiedział Patryk Filipiak, prezes ZFR S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.