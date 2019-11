forex 1 godzinę temu

Złoty jest najsłabszy od ponad miesiąca

We wtorek rano złoty osłabia do głównych walut, kontynuując swoje osłabienie z ostatnich dni, a także reagując na dzisiejszą wyprzedaż węgierskiego forinta, który w relacji do euro jest najtańszy w historii. W kolejnych godzinach presja na sprzedaż złotego może jednak wyhamować, a nawet się odwrócić, jeżeli kurs EUR/USD po ostatnich spadkach zdecydowanie ruszy do góry.