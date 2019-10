Złoty mocny, ale rośnie ryzyko korekty notowań

Rodzima waluta pozostaje teraz przede wszystkim pod wpływem wspierających ją dobrych nastrojów na rynkach globalnych. Dlatego też impulsy płynące ze świata będą również napędzać jej wahania w dniu dzisiejszym. Tym samym publikowane o godzinie 14:00 przez Narodowy Bank Polski dane o wrześniowej inflacji bazowej w Polsce, która według prognoz wzrośnie do 2,3 proc. z 2,2 proc. R/R miesiąc wcześniej, przejdą niezauważone.

Emocji nie wywoła też opinia agencji ratingowej Moody's, że "polityka gospodarcza PiS oraz kontynuacja obecnych obecnego kierunku zmian w systemie sądownictwa jest negatywna dla profilu kredytowego (credit negative)". Inwestorzy sobie zdają sprawę, że póki co jakakolwiek zmiana oceny wiarygodności kredytowej Polski przez tą lub inną agencję nie wchodzi w grę. To podobna sytuacja do tej ze stopami procentowymi. Dopóki na horyzoncie nie pojawi się realna perspektywa zmiany kosztu pieniądza w Polsce, dopóty wszelkie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej pozostaną bez echa.