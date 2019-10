Złoty mocny przed posiedzeniem Fed, wybory w UK bez wpływu na funta

Cięcie stóp poprawia nastroje na rynkach finansowych, jednocześnie stając się impulsem do wzrostu EUR/USD, co ma pozytywny wpływ na nastawienie inwestorów do ryzyka i przekłada się na umocnienie złotego. Tyle tylko, że dzisiejsze cięcie stóp jest już w dużej mierze zdyskontowane, natomiast prawdopodobna przerwa w obniżkach aż do I kwartału 2020 roku jeszcze nie. I to właśnie zapowiedź takiej przerwy przez Fed, może stać się impulsem do realizacji zysków na rynkach i idącego z tym w parze umocnienia dolara. Stąd już tylko krok do podobnej korekty notowań EUR/PLN i USD/PLN.