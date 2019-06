Złoty może kontynuować umocnienie do dolara, uwaga na funta

Sentyment do polskiej waluty pozostaje dobry. To efekt ostatniej poprawy nastrojów na rynkach globalnych i związanego z tym wzrosty apetytu na ryzyko. Jak również dobrych danych makroekonomicznych płynących z rodzimej gospodarki, co powoduje coraz częstsze podnoszenie prognoz dynamiki PKB dla Polski na ten rok. Z drugiej jednak strony, przed gwałtownym umocnieniem złotego, niezmiennie broni gołębia postawa Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która od wielu już miesięcy komunikuje, że nie zamierza podnosić stóp procentowych nie tylko w tym roku, ale być może nawet do końca swej obecnej kadencji.