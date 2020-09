Złoty może zakończyć dzień korekcyjnym umocnieniem

O godzinie 09:14 za euro trzeba było zapłacić 4,5856 zł, szwajcarski frank kosztował 4,2515 zł, a dolar 3,9290 zł, po tym jak krótko po godzinie 08:00 notowania EUR/PLN wspięły się do 4,5971 zł i były najwyższe od kwietnia, kurs CHF/PLN przetestował 4-miesięczne maksima na 4,2631 zł, a kurs USD/PLN po wzroście do 3,9399 zł był najwyższy od 2 miesięcy, jednocześnie rosnąc od dołka z początku września aż o ponad 28 gr.

Poranne osłabienie złotego to pokłosie wczorajszej, dość niespodziewanej jego przeceny z drugiej połowy dnia, gdy gwałtownie zaczął tracić na wartości razem z węgierskim forintem. I to pomimo, że z godziny na godzinę poprawiały się nastroje na rynkach globalnych, co w zestawieniu ze wzrostem kursu EUR/USD, zwykle oznacza umocnienie złotego.