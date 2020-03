Złoty pozostaje słaby, ale EUR/PLN raczej trwale nie przebije 4,5 zł

Rano w relacji do złotego drożały też pozostałe główne waluty. Najmocniej dolar. Notowania USD/PLN, reagując na pogorszenie nastrojów na rynkach światowych i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, ale też reagując na umocnienie dolara, rosły o 2,1 gr do 4,08 zł. W tym samym czasie kurs CHF/PLN rósł o 1,4 gr do 4,2425 zł, a GBP/PLN o 0,8 gr do 4,91 zł.