Złoty traci ze względu na obawy inwestorów

Dla notowań złotego kluczowe jest jednak to, co dzieje się na eurodolarze, a aktualne osłabienie jest konsekwencją spadków kursu EUR/USD o ponad 0,7% w ostatnich trzech dniach - dziś rano kurs dotarł w okolicę wsparcia 1,1080. Inwestorzy przeprowadzający transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets oczekują jednak odbicia od tego poziomu - 68% z nich posiada obecnie otwarte pozycje długie (na wzrost wartości euro), stanowiące 73% wartości wszystkich pozycji otwartych na tej parze. Z perspektywy ekonomii takie oczekiwania są zrozumiałe - nadwyżka rentowności dwuletnich obligacji Stanów Zjednoczonych względem obligacji dziesięcioletnich zwiększa się coraz bardziej, a takie zjawisko, zwane odwróceniem krzywej rentowności, historycznie było prognostykiem nadchodzącej recesji. Tym samym presja na Fed i oczekiwania względem jego najbliższych działań wzrasta - pozycje na kontraktach terminowych na amerykańską stopę procentową wskazują obecnie niemal 100% prawdopodobieństwa obniżki

stóp procentowych podczas najbliższego, wrześniowego posiedzenia. Ekonomia i spekulacja jednak nie zawsze idą ze sobą w parze, dlatego nie można wykluczyć, że ruch spadkowy na EUR/USD się jeszcze pogłębi, co jednak oznaczałoby spadki do najniższego poziomu od maja 2017.