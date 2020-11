finanse 46 minut temu

ZPF: Liczba pożyczek udzielonych w I półr. spadła o 38% r/r do 185,2 tys.

Firmy pożyczkowe w I połowie 2020 roku udzieliły 185,2 tys. pożyczek, podczas gdy przed rokiem liczba ta wynosiła prawie 297 tys., wynika z badań Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Oznacza to, że liczba udzielonych pożyczek spadła o 38% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ponad 70% wniosków nie spełniło kryteriów niezbędnych do przyznania pożyczki.