ZPPPS: Branża spirytusowa zaskoczona projektem 10-proc. wzrostu akcyzy od I 2020

"Jesteśmy zadziwieni ekspresowym tempem przyjęcia projektu ustawy, która podnosi akcyzę aż o 10% i to już od 1. stycznia. Ta niespodziewana propozycja nie była z nami konsultowana, nikt nigdy nie zapowiadał, że rząd ma plany, które wpłyną negatywnie nie tylko na naszą branżę, ale na całą gospodarkę. Do tej pory władze od wielu miesięcy komunikowały, że stawka podatku akcyzowego może wzrosnąć o 3% i na to byliśmy przygotowani. Mamy połowę listopada - to bardzo mało czasu, żeby od nowego roku polscy producenci byli gotowi do działania w zupełnie nowych warunkach, które pogorszą opłacalność produkcji" - czytamy w komentarzu do przyjętego dziś projektu ustawy.