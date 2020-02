zrzutka.pl: Rynek crowdfundingu w Polsce wzrośnie do ok. 1,1 mld zł w 2020 r.

Globalna wartość crowdfundingu w 2020 roku zwiększy się do poziomu 8,5 mld USD (ok. 33 mld zł), przy dynamice wzrostu na poziomie 23%. Szacuje się jednak, że już w 2025 roku wartość finansowania społecznościowego wzrośnie do 28,77 mld USD (ok. 110 mld zł). Łączna liczba kampanii na świecie 2020 r. przekroczy liczbę 10 940 300, podczas gdy w 2019 roku było to 8 724 000. Średnia wartość finansowania jednej kampanii wyniesie w tym roku 780 USD (ok. 3 tys. zł). Do największych globalnych platform zaliczane są m.in. Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, podano w materiale.