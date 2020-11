ZUE miało 1,98 mln zł zysku netto, 2,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"W trzech kwartałach 2020 roku Grupa ZUE, jak i spółka zanotowały spadek r/r przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 18% i 19%. Spadek obrotów r/r to skutek realizacji kolejnych etapów kontraktów. W roku bieżącym mniejszy udział w przychodach ze sprzedaży mają dostawy materiałów, co jest konsekwencją umownych zapisów zobowiązujących wykonawców do wyprzedzającej sprzedaży materiałów. Zrealizowane w poprzednich latach dostawy materiałów są obecnie zabudowywane, co z kolei spowodowało, że w omawianym okresie zwiększył się procentowy udział kosztów wykonawstwa. Jednocześnie zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym uległa poprawie r/r marża brutto na sprzedaży, ZUE z 2,8% do 3,5%, grupa z 3,1% do 3,8%" - czytamy w raporcie.