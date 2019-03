Związkowcy i pracodawcy apelują o niską stawkę VAT na napoje owocowe

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego napisali, że w konsultacjach społecznych znajduje się projekt, z 8 listopada 2018 r., ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa , który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Istotą propozycji jest ograniczenie ilości towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu oraz oceną skutków regulacji zmiany mają być neutralne dla przedsiębiorców, konsumentów i budżetu. Dzisiaj projektem ustawy ma zająć się rząd.

"W rzeczywistości planowane jest, aby koszty reformy systemu stawek VAT sfinansować z podniesienia stawki VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20% zawartością soku owocowego. Protestujemy, aby kosztami reformy obciążyć wyłączenie przedsiębiorców z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, rolników, sadowników i ogrodników. Jest to propozycja nieakceptowalna i dalece niesprawiedliwa" - napisali związkowcy i pracodawcy.

Znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością, co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23% oznaczać będzie:

1) zwiększenie ceny detalicznej napojów o ok. 18% i w konsekwencji zmniejszenie sprzedaży napojów owocowych o nawet 50%, na rzecz gorszej jakości słodzonych napojów gazowanych niezawierających składników odżywczych występujących w owocach i warzywach.

2) zmniejszenie produkcji napojów owocowych, co spowoduje redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych; przy zmniejszeniu produkcji napojów o ok. 50%, spodziewać się można zmniejszenia zatrudnienia w branży o ok 25%.