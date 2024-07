Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Natychmiastowa reakcja giełdy

PKP Cargo zamierza zwalniać. Giełda reaguje

Reakcja giełdy zbiegła się w czasie z komunikatem spółki. Ogłosiła ona zamiar zwolnienia do 30 proc. zatrudnionych przewiduje uchwała podjęta w środę przez zarząd PKP Cargo - poinformowała spółka. Zwolnienia mają nastąpić do 30 września. Oznacza to, że pracę utracić może ponad 4 tys. osób.