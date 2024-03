1000 zł dla studenta. Jest deklaracja ministerstwa

Balbina 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Rozdawanie nie swoich pieniędzy komukolwiek na cokolwiek bez ekwiwalentu pracy to czysty populizm, którego efektem jest to to że drożeją towary i usługi do, których się dopłaca, czyli jak dopłacą do mieszkań to one pójdą w górę, do samochodów podrożeją itd. Nie ma to kompletnie sensu i jest niesprawiedliwe a wręcz szkodliwe bo wszystkim przynosi podatek inflacyjny, na którym traci każdy.