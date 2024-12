15 mld zł od Francuzów na polski atom? Jest list w tej sprawie

Bpifrance Assurance Export to francuska agencja kredytów eksportowych, obejmująca takie kredyty swoimi gwarancjami. Sfil to francuski publiczny bank rozwoju, refinansujący kredyty eksportowe udzielane przez banki komercyjne na sfinansowanie eksportu francuskich towarów i usług. Bpifrance obejmuje swoimi gwarancjami finansowanie udzielane przez Sfil oraz banki komercyjne.

- Listy intencyjne od dwóch francuskich instytucji to kolejny dowód rosnącego zainteresowania polską inwestycją jądrową. Cieszymy się z pozyskania tak doświadczonych i wiarygodnych partnerów. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię pozyskania finansowania dla projektu i powiększamy grono współpracujących z nami wiodących podmiotów finansujących sektor nuklearny – powiedział wiceprezes PEJ Piotr Piela, cytowany w komunikacie spółki.

PEJ przypomniała, że na podstawie otrzymanych do tej pory listów intencyjnych zgromadziła deklaracje zaangażowania finansowego na łączną równowartość ponad 95 mld zł.

Atom na Pomorzu

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ jest inwestorem i operatorem elektrowni na Pomorzu. Spółka ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. PEJ podpisała też z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni. Z kolei rząd wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej poprzez dokapitalizowanie spółki kwotą 60 mld zł oraz w postaci kontraktu różnicowego.